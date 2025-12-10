Фольга не может обеспечить герметическую упаковку продуктов, подчеркнул эксперт.

Не все знают, можно ли хранить еду в фольге, и поэтому допускают ошибку – заворачивают в нее продукты, не понимая, что в некоторых случаях это может быть небезопасно.

Стоит разобраться, как правильно хранить еду в холодильнике, поскольку есть ряд причин, по которым лучше отказаться от алюминиевой обертки и выбрать то, что не несет угрозы для здоровья, говорится в статье Southern Living.

Можно ли хранить готовую еду в фольге

Сотрудник отдела безопасности и качества пищевых продуктов Института технологов пищевых продуктов (IFT) Закари Картрайт рассказал, что при правильном хранении к продукту ограничивается поступление воздуха и благодаря этому, в частности, снижается риск попадания бактерий.

Эксперт подчеркнул, что фольга не обладает клейкими свойствами, поэтому не может обеспечить полностью герметичное уплотнение, и к упакованным в нее продуктам поступает воздух.

В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждали, что из-за присутствия воздуха в упаковке есть риск более быстрого размножения таких микроорганизмов:

Потенциально опасных бактерий Bacillus cereus (могут вызывать пищевое отравление).

Стафилококков (как правило, провоцируют кожные заболевания).

Поэтому, если вы все же будете думать над тем, какие продукты можно хранить в фольге, учтите эти риски и запомните, что стафилококк может вырабатывать токсин, способный провоцировать пищевое отравление даже после того, как пища прошла термическую обработку (это происходит в основном при длительном хранении при комнатной температуре, а не в холодильнике).

По сведениям CDC, примерно у каждого четвертого человека в носу или на коже может быть стафилококк. Если носитель бактерий немытыми руками прикоснется к обертке, то есть угроза того, что в продукт, который в ней находится, тоже попадет стафилококк.

Почему не стоит заворачивать остатки еды в алюминиевую фольгу – что выяснили ученые

Группа немецких экспертов по пищевой безопасности, токсикологии и аналитической химии изучала миграцию алюминия из упаковки в пищу и оценила потенциальные риски для здоровья потребителей.

Исследователи узнали, что даже холодная пища может получить дополнительное загрязнение металлом, если долго контактирует с фольгой. Они подчеркнули, что особенно активно напитываются алюминием продукты в кислых маринадах, а также просто кислая или соленая пища.

Ученые добавили:

Если упаковывать в фольгу сухие нейтральные продукты (например, хлеб), то риск загрязнения этим металлом будет минимальным.

Эксперты предупредили, что если регулярно или часто пользоваться фольгой и хранить в ней продукты, которые сильнее всего подвержены загрязнению алюминием, то в организме может возникнуть избыток этого металла. Если в организме длительное время слишком много алюминия, он может негативно влиять на кровеносную и нервную системы, а также на кости.

Таким образом ученые удовлетворили любознательность тех, кто думал над тем, можно ли хранить готовое мясо в фольге в холодильнике. Опираясь на сведения исследователей, можно посоветовать для некоторой своей еды выбрать более безопасную упаковку.

Картрайт порекомендовал использовать вместо фольги такую посуду:

Стеклянные герметичные контейнеры.

Пластиковые судочки, которые герметично закрываются. Стоит выбирать тару из пластика, в которой не содержится бисфенол А (вещество, которое используют для изготовления пластика, его называют "гормоноразрушителем").

