Трамп похвастался, что 'отлично' сдал свой третий когнитивный тест

Трамп говорит, что сдал три когнитивных теста "на отлично" и обвиняет The New York Times в распространении фейковых материалов о его состоянии здоровья.

Президент США Дональд Трампзаявил, что недавно "отлично" сдал уже третий когнитивный тест, комментируя дискуссии относительно его возраста и умственной формы, пишет Bloomberg.

Трамп отметил, что проходил ряд "долгих, тщательных и очень скучных медицинских обследований", а также "трижды, последний из которых был недавно" - когнитивный скрининг.

"Я сдал все три экзамена на отлично перед большим количеством врачей и экспертов, большинство из которых я не знаю", - написал он.

"Мне сказали, что мало кто смог "сдать" этот экзамен на отлично, и большинство сдает его очень плохо, именно поэтому многие другие президенты решили вообще его не сдавать".

79-летний президент заявил, что обнародовал информацию из-за "неточностей" в The New York Times, где сообщалось о более ограниченном публичном графике Трампа и случаях, когда он якобы долго закрывал глаза во время встреч.

В заметке он резко раскритиковал NYT:

"Я на самом деле считаю, что это подрывной, возможно, даже государственно-предательский подход со стороны The New York Times и других газет - постоянно публиковать фейковые репортажи с целью клеветы и унижения".

Монреальский тест

Во время первого срока президентства Трамп проходил Монреальский когнитивный тест и утверждал, что получил идеальный балл. Этот экзамен направлен на выявление когнитивных нарушений и включает задания вроде рисования часов, копирования куба и запоминания слов.

Предшественник Трампа Джо Байден в течение своего президентства сталкивался с вопросами о здоровье и в конце концов снялся с предвыборной кампании после провального выступления на дебатах против Трампа.

Здоровье Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, Белый дом опубликовал обновленную медицинскую справку о состоянии здоровья 79-летнего президента США Дональда Трампа после того, как он в октябре прошел МРТ-сканирование. Согласно служебной записке его врача Шона П. Барбабеллы, результаты обследования демонстрируют "очень здоровое" состояние основных органов.

Ранее Трамп, комментируя результаты журналистам, заявил, что не знает, какую часть тела именно проверяли, но подчеркнул: "Это не мозг, потому что я прошел когнитивный тест и сдал его на отлично". Он охарактеризовал итог МРТ как "идеальный".

