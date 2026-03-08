'Кхэ-кхэ': Кремль случайно опубликовал поздравление Путина с провальными дублями (видео)

В сети появилась рабочая версия обращения Путина по случаю Международного женского дня, в которой остались неудачные дубли.

В сети распространилось нередактированное видео поздравления правителя России Владимира Путина по случаю Международного женского дня. Ролик случайно опубликовали на официальных платформах Кремля.

На видео видно рабочую версию записи обращения, где остались неудачные дубли. В середине ролика Путин из-за першения в горле несколько раз прерывает речь и обращается к съемочной группе с просьбой повторить фразу.

В течение примерно 30 секунд диктатор более десяти раз откашливается, произнося "кхэ-кхэ", после чего запись прерывается.

После того как видео начало распространяться в интернете, его удалили с официальных страниц и платформ. Ролик также убрали с сайтов некоторых медиа, которые успели опубликовать первоначальную версию.

Другие конфузы Путина

Как сообщал УНИАН, ранее диктатор Владимир Путин попал в курьезную ситуацию, вспомнив о "потугах российской дипломатии" по налаживанию отношений со странами Запада и НАТО.

"Мы пытались выстроить отношения и с передовыми странами Запада, и с НАТО", - заявил российский диктатор.

Вероятно, Путин имел в виду "выстроить". Впрочем, он не исправился.

