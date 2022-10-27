Русский диктатор пытался рассказать о потугах русской дипломатии.

Диктатор Владимир Путин попал в курьезную ситуацию вспомнив о "мощи российской дипломатии" по налаживанию отношений со странами Запада и НАТО.

Об этом он заявил во время выступления на сессии дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Мы пытались выср*ть восстановиться и с передовыми странами Запада, и с НАТО", - заявил российский диктатор.

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Вероятно, Путин имел в виду "выстроить". Впрочем, он не исправил себя.

Конфузы Путина

Подкараулить российский диктатор нередко попадает в курьезную ситуацию. Порой он коверкает слова и фразы, а иногда странно ведет себя на публике и становится героем мемов.

В частности, ранее во время саммита стран G20 президент России сидел за столом вместе с другими участниками мероприятия, но пил из собственной посуды.

А во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи президент России Владимир Путин упал на лед.

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