Диктатор Владимир Путин попал в курьезную ситуацию вспомнив о "мощи российской дипломатии" по налаживанию отношений со странами Запада и НАТО.
Об этом он заявил во время выступления на сессии дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
"Мы пытались выср*ть восстановиться и с передовыми странами Запада, и с НАТО", - заявил российский диктатор.
Вероятно, Путин имел в виду "выстроить". Впрочем, он не исправил себя.
Конфузы Путина
Подкараулить российский диктатор нередко попадает в курьезную ситуацию. Порой он коверкает слова и фразы, а иногда странно ведет себя на публике и становится героем мемов.
В частности, ранее во время саммита стран G20 президент России сидел за столом вместе с другими участниками мероприятия, но пил из собственной посуды.
А во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи президент России Владимир Путин упал на лед.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Король попросил меня стать премьером": кот Ларри с Даунинг-стрит потроллил Лиз Трасс (фото)
- Штайнмайеру оригинально поблагодарили за "IRIS-т" по дороге в Киев (фото)
- В сеть "слили" унизительное прозвище Путина