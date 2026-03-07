Путин может начать войну против Европы, но при одном условии, - британский полковник

По словам военного, в целом Европа имеет значительно больший потенциал, чем РФ.

Президент РФ Владимир Путин может решиться на открытый конфликт с Европой только в случае отчаяния, а не благодаря уверенности в быстром достижении военных целей. Об этом рассказал полковник армии Великобритании в отставке, военный Глен Грант в эфире "Эспрессо".

"Сейчас по всей Европе можно увидеть, что компании начинают наращивать производство дронов, а также налаживают более тесные связи с передовой, чтобы лучше понимать реальные потребности. Несколько стран также увеличивают свои вооруженные силы. Мы уже видим это на примере Польши и Германии, двух ключевых государств. Финляндия, в свою очередь, расширяет масштабы военной подготовки", - сказал он.

По словам полковника, в Европе теперь больше понимают необходимость серьезных изменений в сфере безопасности и обороны, но этих шагов пока недостаточно.

В свою очередь он отметил, что в целом Европа имеет значительно больший потенциал, чем РФ, за исключением ядерной сферы, но и здесь существуют сомнения относительно истинного состояния российского арсенала.

"Поэтому, по моему мнению, в Европе все больше осознают, что необходимы серьезные изменения. Достаточно ли этого? Я так не думаю. Но это все же лучше, чем ничего. Если же взять Европу в целом, то она все равно значительно сильнее России, за исключением, возможно, ядерной сферы. Но даже этот вопрос сегодня вызывает сомнения, ведь известно, что значительная часть российских ядерных ракет обслуживается ненадлежащим образом и находится не в лучшем состоянии", - отметил Грант.

Военный считает, что Путин решится на войну с Европой только из отчаяния.

Россия и Европа - последние новости

Ранее Reuters писал, что РФ расширяет воинские части на границах НАТО, готовя плацдарм для будущей войны. По словам журналистов, Россия, вероятно, создаст не только армию на 30-50 процентов больше, чем она имела до войны, но и относительно современную.

В отчете литовской разведки говорится, что Россия будет готова к конвенционному военному конфликту с НАТО, а главными ее целями остаются изменение баланса сил в Европе в свою пользу, а также полное подчинение Украины.

В то же время ученый из Королевского колледжа Лондона Елена Гроссфельд считает, что Россия может массово использовать экзотические яды в войне с НАТО.

"Я не верю, что в случае полноценной войны с НАТО Россия будет обращать внимание на конвенции, которые она неоднократно игнорировала ранее. В случае войны с НАТО развертывание Россией химического оружия может стать взрывоопасным", - сказала она.

