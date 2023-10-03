Член Республиканской партии Мэтт Гаец в понедельник предложил сместить Кевина Маккарти с высшего руководящего поста в Палате представителей.

Белый дом подтвердил свою уверенность в том, что Конгресс одобрит новую помощь Украине - с представителем Республиканской партии Кевином Маккарти на посту спикера Палаты представителей или без него.

Как пишет CNN, координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден обсудил ситуацию с глобальными союзниками в ходе телефонного разговора.

"Мы знаем, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине, и мы знаем и ценим их заявления на этот счет, включая заявления спикера Маккарти. Как видно из сегодняшнего звонка, мы знаем, что мир наблюдает за этим", - сказал Кирби.

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Тем не менее, Маккарти, возможно, больше не будет выступать в роли спикера, что ставит под сомнение любые его заверения относительно получения новой помощи Украине.

Член Республиканской партии Мэтт Гаец в понедельник предложил сместить Маккарти с высшего руководящего поста в Палате представителей, предложив освободить кресло в Палате представителей. Это редкий процедурный маневр, который может быть использован для того, чтобы заставить проголосовать за отстранение спикера.

При этом Кирби заявил, что Байден не станет вмешиваться в борьбу за лидерство в Конгрессе.

"Это не то, во что президент собирается вмешиваться или чем обязательно будет чрезмерно обеспокоен прямо сейчас", - сказал он, указывая на заявления о поддержке Украины со стороны других республиканцев как на свидетельство поддержки внутри партии продолжения финансирования.

"Есть небольшое количество очень громких людей, небольшое меньшинство активных членов, которые сопротивляются этому, но они не представляют свою партию. Они не представляют свое руководство", - заявил Кирби.

Он предупредил, что отказ от одобрения новой помощи Украине может иметь тяжелые последствия на поле боя.

Помощь Украине от США - что происходит

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Конгресс США принял резолюцию о временном финансировании правительства, но не включил в него помощь для Украины. Джо Байден заявил, что США нельзя допустить остановку поддержки Украины.

На днях спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти поставил ультиматум для продолжения помощи Украине. Он отметил, что на американской границе умирает больше граждан его страны, чем на войне в Украине. Поэтому, перед тем как помогать Украине, нужно обеспечить безопасность границ США.

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