Увеличение боевого потенциала армии будет происходить благодаря созданию необходимого комплекта войск, вооружений и техники на стратегических направлениях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изменил военную доктрину страны. В частности, он приказал увеличить "боевой потенциал" армии Казахстана и усилить систему территориальной обороны.

Об этом сообщает Informburo.

В частности, увеличение боевого потенциала армии будет происходить благодаря созданию необходимого комплекта войск, вооружений и техники на стратегических направлениях. В армии Казахстана уже создали подразделения для организации противодействия информационно-психологическим и кибератакам.

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Добавляется, что территориальную оборону интегрируют в общую систему военной безопасности. Для этого создали орган управления теробороной в составе армии.

Кроме того, для повышения мобильности войск проводятся мероприятия по развитию инфраструктуры Нацгвардии Казахстана. В рамках мобилизационной подготовки реализуются мероприятия по потенциальному переводу экономики страны на военное время.

Война в Украине и роль Казахстана

17 июня во время Петербургского международного экономического форума, где присутствовал президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал незаконные вооруженные группировки "ДНР" и "ЛНВ" квазигосударственным территориями, которые его страна никогда не признает.

25 июля издание WSJ опубликовало статью о том, что Казахстан решил увеличить свой оборонный бюджет аж на 441 млрд тенге (около 918 млн. долларов), чтобы увеличить военные резервы страны.

В школах Казахстана с 1 сентября было отменено обязательное изучение русского языка, а Касым-Жомарт Токаев отказался разговаривать на русском языке, и предпочел казахский.

3 октября представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, не будут участвовать в войне России против Украины, поскольку это "не входит в зону ответственности организации".

5 октября стало известно, что Российская Федерация требовала от властей Казахстана выслать посла Украины Петра Врублевского из-за слов об убийстве россиян. В Астане отклонили требование Москвы.

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