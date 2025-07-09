Судьи Европейского суда по правам человека в среду, 9 июля официально признали Россию виновной в сбивании пассажирского самолета Malaysian Airlines рейса MH17.

Высший европейский суд по правам человека официально постановил, что в сбитии рейса MH17 малайзийских авиалиний виновата Россия.

Случай произошел 17 июля 2014 года и унес жизни 298 человек, летевших рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур. Это первый случай, когда международный суд признал Москву виновной в нарушении прав человека на территории Украины.

Более того, судьи Европейского суда по правам человека обвиняют Россию и в совершении ряда других преступлений, в частности, в систематическом нарушении международного права в Украине.

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Всего судьи вынесли вердикты по четырем делам, которые были открыты против России с 2014 года - начала полномасштабной агрессии против Украины.

Украина и Нидерланды совместно подали обвинения против России в сбитии пассажирского самолета Malaysian Airlines рейса MH17. Кроме этого, страну-агрессора Украина обвиняет в убийствах, пытках, изнасилованиях и похищении украинских детей.

Во время зачитывания решения в суде в Страсбурге, председатель суда Маттиас Гайомар заявил, что российская армия совершила нарушение международного гуманитарного права, в результате чего "тысячи мирных жителей в Украине погибли или получили ранения".

Также Гайомар добавил, что суд установил, что нарушения прав человека перешли границу любой военной цели, а сексуальное насилие Россия использует с целью подрыва морального духа украинцев.

"Использование изнасилования в качестве оружия во время войны Россией является актом чрезвычайной жестокости и это приравнивается к пыткам", - отметил Гайомар.

Другие решения по делу MH17

Ранее УНИАН сообщал, что авиационное агентство ООН постановило, что ответственность за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines несет Россия.

Также мы писали, что издание The Telegraph указало, что катастрофа азербайджанского самолета, упавшего в Казахстане в конце декабря 2024 года имеет сходства с катастрофой рейса MH17 "Малайзийских авиалиний".

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