В то же время представитель ВМС отметил, что информацию о поражении проверяют, новости будут позже.

В сети сообщили о попадании дрона по кораблю россиян "Федор Урюпин". Это якобы произошло вечером 23 декабря в бухте возле поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму. Впрочем, в Военно-морских силах ВСУ не имеют верифицированной информации о поражении судна.

Об этом в эфире Громадського радио рассказал Дмитрий Плетенчук, представитель Военно-Морских Сил ВСУ. По его словам, Украина не может ни опровергнуть, ни подтвердить поражение.

"Сейчас мы подтвердить эту информацию не можем. Так же не можем ее и опровергнуть. Ведь верифицированной информации об этом ициденте нет", - отметил Плетенчук.

Видео дня

По его словам, такие кейсы требуют много времени для выяснения. Ведь вероятный инцидент произошел во вражеском тылу. Узнать любую информацию довольно сложно. Впрочем, Плетенчук анонсировал подробности позже.

Поражение "Федора Урюпина" - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера в сети появилась информация о том, что в бухте возле поселка Черноморское в аннексированном Крыму украинский беспилотник поразил российское судно.

Судно "Федор Урюпин" построено в 2010 году. Россия захватила его у Украины в 2014 году во время аннексии Крыма. По словам источников канала, в последнее время судно не использовалось.

Буксир "Федор Урюпин" согласно базе Marinetraffic имеет российский флаг, но владельцем указано украинское ГАО "Черноморнефтегаз".

Вас также могут заинтересовать новости: