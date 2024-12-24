14 моряков спасены, еще двое пропали без вести.

В Средиземном море, возле берегов Испании затонул российский сухогруз Ursa Major. Как сообщает испанское издание La Verdad, 14 моряков доставлены в порт Картахены, еще двое числятся пропавшими без вести.

При этом источники издания утверждают, что на судне произошел взрыв, из-за чего у судна возник крен.

Ursa Major много лет перевозил грузы так называемого "Сирийского экспресса" — маршрута снабжения российских войск в Сирии. Аналитики предполагали, что он предназначен для эвакуации российских баз в сирийском Тартусе и Хмеймиме.

Видео дня

В то же время OSINT-аналитик Oliver Alexander отмечает, что сухогруз направлялся во Владивосток, а не на помощь в эвакуации Тартуса.

"Учитывая груз, который он перевозил, это на самом деле даже хуже для России, чем если бы он направлялась в Тартус", - отмечает аналитик.

Известно, что судно перевозило два мобильных крана Liebherr 420 для порта во Владивостоке, который сильно загружен из-за нехватки кранов и два 45-тонных люка для строительства нового атомного ледокола проекта 10510, их потеря значительно задержит этот процесс.

Катастрофы с российскими кораблями

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В Черное море попал мазут, который они транспортировали.

Сейчас новый выброс мазута произошел в Краснодарском крае, также выброс зафиксирован на побережье Керченского полуострова. При этом, согласно спутниковым снимкам, мазут добрался уже до побережья Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: