'Драматическая ночь': Туск официально заявил, что в Польшу вторглись российские дроны

По словам премьера, причин для паники нет, но Польша должна быть готова к различным сценариям.

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября нарушили именно российские ударные беспилотники.

"Прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило огромное количество российских беспилотников. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты", - заявил Туск в социальной сети X.

Польский премьер добавил, что постоянно находится на связи с генеральным секретарем НАТО и союзниками.

Как пишет Polsat News, Польша рассматривает возможность применения статьи 4 НАТО, что официально вынесет срочный вопрос на рассмотрение Североатлантического совета.

На экстренном заседании Совета министров Туск заявил, что Польша пережила "драматическую ночь".

"Угроза была ликвидирована благодаря решительным действиям наших командиров, солдат, пилотов и союзников", - заявил Туск, добавив, что о жертвах не сообщалось.

"Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией", - сказал Туск, добавив, что правительство поддерживает постоянный контакт с союзниками Польши.

Польский премьер отметил, что уже не впервые российские беспилотники были сбиты на территории страны НАТО. Союзники Польши в Североатлантическом альянсе очень серьезно относятся к ситуации.

"Сегодня ни у кого не может быть никаких сомнений в том, что мы должны готовиться к различным сценариям", - сказал Туск, добавив, что нет никаких оснований для паники.

По его словам, жизнь поляков будет продолжаться в обычном режиме. Ограничений вводить не будут.

В ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию, поскольку российские дроны вторглись в ее воздушное пространство. Это была беспрецедентная атака на страну НАТО более десятком ударных БПЛА.

Воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

В Люблинском воеводстве российский беспилотник упал на жилой дом. Инцидент произошел в населенном пункте Вырики (Влодавский уезд).

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний прилет российских дронов в соседнюю Польшу крайне опасным прецедентом для Европы.

