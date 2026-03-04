США начали военную операцию против наркотеррористов в Эквадоре

Вооруженные силы США при поддержке военных Эквадора начали операцию против организаций наркокартелей, признанных террористическими.

Об этом в соцсети X сообщило Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM).

Южное командование ВС США назвало эту операцию примером преданности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом.

"Вместе мы принимаем решительные меры для борьбы с наркотеррористами, которые уже давно сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан по всему полушарию", - говорится в сообщении американских военных.

В свою очередь, командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Л. Донован заявил, что американцы высоко ценят преданность мужчин и женщин из вооруженных сил Эквадора этой борьбе.

"Их мужество и решимость в действиях против наркотеррористов в своей стране", - сказал он.

США и их военные операции

23 января президент США Дональд Трамп предупреждал, что американские военные могут нанести наземные удары по наркокартелям "где угодно", особенно в Мексике, Венесуэле и Колумбии.

3 января Вашингтон провел в Каракасе спецоперацию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. В венесуэльской столице раздавались взрывы, по улицам ездила военная техника.

США молниеносно вывезли Мадуро на свою территорию. В США его обвиняют в наркотерроризме. Там он буквально через несколько дней предстал перед судом.

8 января стало известно, что во время операции США были убиты охрана Мадуро и кубинские разведчики.

2 марта влиятельный американский сенатор Линдси Грэм назвал страну, которая станет следующей целью США после Ирана.

