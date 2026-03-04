В жизни трех знаков Зодиака вот-вот закончится 'черная полоса': кто они

В списке есть представители знака Дева.

После 4 марта 2026 года для трёх знаков Зодиака картина начинает проясняться, а события складываются в логичную и понятную систему. Приходит внутреннее ощущение устойчивости: решение, к которому вы шли, больше не вызывает сомнений. Это не спонтанный порыв, а итог длительных размышлений и терпеливого ожидания, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В среду Луна перемещается из Девы в Весы, и именно этот переход напоминает о важности правильного момента. Выдержка и умение не торопить события помогают обрести спокойствие. Выбор, который делается в этот день, основан на зрелости и внутреннем балансе.

Для некоторых знаков этот период становится точкой опоры. Энергия Весов помогает сохранить равновесие, действовать честно по отношению к себе и строить планы на будущее без суеты. Всё постепенно выстраивается так, как и должно было.

Близнецы

В среду вас ждут значимые разговоры с людьми, чьё мнение для вас авторитетно. Эти беседы многое расставят по местам. Услышав важные слова, вы поймёте, что двигались в верном направлении. Поддержка со стороны окажется именно той недостающей деталью, которая укрепит вашу уверенность.

Доброжелательность и участие друзей вдохновят вас на более смелые шаги. Под влиянием Луны в Весах вы сумеете превратить полученные советы в реальные действия. Вы не спешили, анализировали, прислушивались – и теперь ваш выбор обоснован и продуман. Всё складывается гармонично, и это закономерный результат ваших усилий.

Дева

Когда Луна покидает ваш знак и переходит в Весы, вы чувствуете готовность принять важное решение. Вы тщательно всё проанализировали, расставили приоритеты и больше не сомневаетесь в правильности выбранного пути. Этот день связан с ясностью и структурой.

Вам больше не хочется тратить энергию на хаос и недопонимание. Под влиянием лунного транзита вы стремитесь к порядку и внутреннему миру. Решения принимаются спокойно и рационально. Возможно, речь идёт о планировании или корректировке привычного ритма жизни, но именно такие шаги приносят устойчивый результат. Всё постепенно приходит в равновесие – благодаря вашей внимательности и дисциплине.

Водолей

Вы смотрите вперёд с уверенностью. 4 марта, когда Луна переходит в Весы, становится ясно, какое решение стоит принять. Самое важное – вы не сомневаетесь. Понимание приходит естественно, словно вы давно знали ответ, но ждали подходящего момента.

Вы умеете ценить возможности и не разбрасываетесь ими понапрасну. В этот день интуиция и логика работают в тандеме, помогая выбрать оптимальный вариант. Лунный переход усиливает ощущение правильности происходящего. Всё начинает складываться в стройную картину, и вы делаете шаг вперёд без страха. Результат будет именно тем, на который вы рассчитывали.

