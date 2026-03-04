Макрон назвал 'незаконными' удары США и Израиля по Ирану

Макрон осудил удары США и Израиля по Ирану как незаконные, хотя возложил ответственность за эскалацию на Тегеран.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американо-израильские удары по Ирану, которые начались в субботу и привели к гибели верховного лидера Али Хаменеи, являются незаконными и не могут быть одобрены Парижем, пишет Politico.

Макрон выступил с заявлением по национальному телевидению во вторник вечером. Несмотря на критику США и Израиля, он возложил ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке исключительно на Иран.

Однако, как отмечает Politico, такая критика может осложнить отношения Франции с Вашингтоном, поскольку Париж открыто осуждает действия союзников США и Израиля в регионе.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Испания не позволит использовать свои военные базы, которые используются совместно с США, но находятся под суверенитетом страны, для атак на Иран.

Сначала Великобритания также отказалась разрешить использование своих баз для нападения на Иран, однако в воскресенье премьер-министр страны Кир Стармер согласовал их использование для "коллективной самообороны".

