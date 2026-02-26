Украина не заявляла о том, что остановка поставок нефти в направлении Венгрии связана с "политическими причинами".

В украинском МИД опровергли очередные обвинения Венгрии о том, что Украина не возобновляет поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" по якобы политическим причинам.

Спикер украинского МИД Георгий Тихий в комментарии журналистам назвал заявления Петера Сийярто "лживыми" и такими, которые "полностью искажают содержание встречи" с временным поверенным Венгрии в МИД Украины.

На фоне этого Украина повторно вызвала венгерского дипломата в Министерство иностранных дел. На этой встрече ему объяснили "недопустимость искажения содержания бесед с украинской стороной".

"На встречах в МИД с украинской стороны не было никаких сигналов, в частности о том, что "возобновление поставок нефти в направлении Венгрии через нефтепровод Дружба заблокировано по политическим причинам". Предметом были заявления премьер-министра Орбана о потенциальных угрозах критической энергетической инфраструктуре Венгрии", – сказал Тихий.

Он добавил, что Украина доказала Венгрии, что готова оказать помощь Будапешту в защите ее объектов. Также украинская сторона предложила задействовать оперативные каналы обмена информацией и координации между соответствующими органами обеих стран, ответственными за защиту критической инфраструктуры.

Что этому предшествовало

Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вызвала посла Венгрии в МИД, где якобы призналась, что удерживает трубопровод из "политических соображений". Он также заявил, что Украина якобы поставила условие, что готова возобновить поставки нефти в Венгрию в обмен на оружие и деньги.

Отметим, что на фоне выборов в Венгрии, которые запланированы на апрель 2026 года, премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что приказал военным усиленно патрулировать объекты энергетики, чтобы защитить их от "атак" со стороны Украины.

Bloomberg ранее отмечал, что на фоне выборов Орбан решил "пойти ва-банк", развернув антиукраинскую кампанию. Она проявляется не только в заявлениях по трубопроводу "Дружба", но и в блокировании 20 пакета санкций от ЕС и передаче Украине финансирования.

