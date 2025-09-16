В Будапеште отметили, что поддерживают "прямой контакт" с Вашингтоном по этому вопросу.

США с большим пониманием относятся к импорту российского газа и нефти Венгрией и Словакией, чем Европейский Союз. Об этом заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, передает Euractiv.

Известно, что Вашингтон призывает Брюссель прекратить импорт российских энергоносителей, прежде чем поддерживать следующие санкции против РФ. Как отметил Бока, по сравнению от ЕС, США признают "особое положение Венгрии и Словакии".

"В июне Европейская комиссия подала предложение о полном прекращении импорта российского природного газа до конца 2027 года. Это окончательно закрыло бы лазейку в санкциях, которой пользовались Будапешт и Братислава, положив конец многолетней дипломатической патовой ситуации. Эти две страны ЕС продолжают импортировать российскую нефть через трубопровод советских времен, полагаясь на исключение из санкций ЕС", - напомнили в Euractiv.

Видео дня

Венгерский министр добавил, что Будапешт поддерживает "прямой контакт" с Вашингтоном по этому вопросу, а не "через прессу". По его словам, американцы "более понимающие, чем наши европейские партнеры".

Вопрос российской нефти - последние новости

Ранее сенатор США Линдси Грэм пригрозил Венгрии и Словакии "последствиями" из-за российской нефти. По его словам, Европа по большей части выполнила такое требование Дональда Трампа, поэтому "теперь остались практически только Венгрия и Словакия".

"Я надеюсь и ожидаю, что они скоро примут меры, чтобы помочь нам положить конец этой кровавой бойне. Если нет, то последствия должны быть и будут", - подчеркнул Грэм.

В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Венгрию и Словакию заставят отказаться от российской нефти. Он отметил, что это не те страны, которые определяют, что происходит в Европе и мире.

"При всем уважении к Венгрии и Словакии, все-таки они не являются ключевыми странами, которые определяют то, что происходит в Европе и в мире. И я думаю, что, если уж прислушаются к просьбам, скажем так, Трампа, некоторые значительно более важные игроки в мире, то уже Венгрия и Словакия вынуждены будут это сделать", - заверил Огрызко.

Вас также могут заинтересовать новости: