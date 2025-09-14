По мнению дипломата, эти страны не определяют, что происходит в Европе и мире, поэтому должны прислушиваться к просьбам Трампа.

Венгрия и Словакия должны прислушаться к словам президента США Дональда Трампа относительно того, что все страны-члены НАТО должны прекратить покупать российскую нефть, высказал мнение в эфире Еспресо дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его мнению, Венгрия и Словакия не являются теми странами, которые определяют, что происходит в Европе и мире.

"При всем уважении к Венгрии и Словакии, все-таки они не являются ключевыми странами, которые определяют то, что происходит в Европе и в мире. И я думаю, что, если уж прислушаются к просьбам, скажем так, Трампа, некоторые значительно более важные игроки в мире, то уже Венгрия и Словакия вынуждены будут это сделать", - заявил Огрызко.

Видео дня

Дипломат добавил, что, вероятно, их убедят, что следует быть солидарными с другими странами Евросоюза.

"Их попросят, им скажут, что все будет хорошо, что они должны все-таки идти в ногу с ЕС. Так оно на самом деле будет происходить. Не забывайте об известном санкционере "Мадяре", который очень четко, точно и главное, что эффективно вводит свои санкции", - сказал бывший министр иностранных дел Украины.

Доходы РФ от нефти и газа

Ранее УНИАН сообщал, что Конгресс США может "реанимировать" законопроект о новых санкциях против России, который отложили летом из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести ограничения в отношении страны-агрессора в случае отказа от мирных переговоров с Украиной. Politico пишет, что поскольку глава Белого дома так и не усилил санкционное давление против России, а выносить законопроект на голосование без его прямого согласия республиканцы боятся, проукраинское крыло республиканцев в Конгрессе придумало новую стратегию. Отмечается, что они хотят привязать этот законопроект к будущему законопроекту о финансировании правительства США.

Также мы писали, что министр энергетики США Крис Райт высказал мнение, что Евросоюз может постепенно отказаться от российского газа в течение 6-12 месяцев, если его заменить на сжиженный природный газ из США. Примечательно, что еврокомиссар по энергетическим вопросам Дан Йоргенсен заявил, что поэтапный отказ от российского газа до 2028 года является амбициозной целью. Эта стратегия дает гарантию, что страны ЕС не столкнутся со скачками цен на энергоносители или дефицитом поставок в это время.

Вас также могут заинтересовать новости: