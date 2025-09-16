Линдси Грэм выразил надежду, что Братислава и Будапешт помогут прекратить войну в Украине.

Сенатор США Линдси Грэм раскритиковал Венгрию и Словакию за закупки российских энергоресурсов. Он пригрозил Будапешту и Братиславе "последствиями", если они не поборют свою зависимость от Москвы.

Издание Politico пишет, что Грэм, главный соратник президента США Дональда Трампа, написал в социальных сетях, что американский лидер "прав, требуя от Европы прекратить покупку российской нефти", и признал, что Европа в основном это сделала, добавив, что "теперь остались практически только Венгрия и Словакия".

"Я надеюсь и ожидаю, что они скоро примут меры, чтобы помочь нам положить конец этой кровавой бойне. Если нет, то последствия должны быть и будут", - указал американский политик.

До начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину в феврале 2022 года блок в целом импортировал из России 45% природного газа и 27% сырой нефти. В прошлом году эта цифра снизилась до 19% для газа и 3% для нефти после того, как Европейская комиссия запретила импорт по морю.

В 2024 году страны ЕС потратили 21,9 млрд евро на российские ископаемые виды топлива, что составляет около 10% от общего объема экспортных доходов России.

В то время как большинство стран-членов ЕС прекратили или резко сократили свою зависимость от российских энергоносителей с момента начала полномасштабного вторжения в Украину, в попытке истощить военный бюджет Кремля, Венгрия и Словакия увеличили свою зависимость, наживаясь на экспорте российских товаров по сниженным ценам.

Согласно отчету Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, Будапешт "увеличил свою зависимость от российской нефти с 61% до вторжения до 86% в 2024 году", а Братислава "осталась почти на 100% зависимой от поставок из Москвы".

Обе страны стремятся к более дружественным отношениям с Москвой и пока противятся поиску альтернативныех источников энергии.

Российская нефть и требования США

По данным Reuters, после введения санкций Евросоюза экспорт в Россию упал на 61%, а импорт из РФ - на 89% за период с первого квартала 2022 года до второго квартала 2025 года. Примечательно, что во втором квартале этого года экспорт Евросоюза в РФ увеличился, а импорт сократился, из-за этого зафиксирован профицит в размере 0,8 млрд евро. ЕС закупает у Москвы нефть, никель, природный газ, удобрения, железо и сталь. Импорт США из России сократился до 2,50 млрд долларов в первом полугодии 2025 года.

Кроме того, в Евросоюзе рассматривают возможность ввести санкции против компаний из Индии и Китая, которые способствуют торговле нефтью с Россией. Отмечается, что ЕС нужно преодолеть сопротивление Венгрии и Словакии.

