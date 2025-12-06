Уничтожен склад марли и бинтов и склад с шинами.

Во время ночной атаки враг нанес удар по бизнесу в Днепре, уничтожены склады с марлями, бинтами и шинами. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

"Сожгли склад марли и бинтов и склад с шинами. Поэтому так и пылает. Они хотят оставить нас зимой не только без света, но и без лекарств", - отметил он.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также сообщили, что на Днепропетровщине продолжается ликвидация пожара вызванного вражескими атаками

Там подтвердили, что в Днепре в результате ракетной атаки произошел пожар складских помещений. К тушению привлечена авиация ГСЧС.

Между тем местный Телеканал D1 сообщил, что сейчас также пылает склад шоколадной фабрики Millenium.

Массированная атака по Украине 6 декабря

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 декабря россияне нанесли массированный удар по Украине с применением дронов и ракет. Под удар попали энергетические объекты в 8 областях Украины. Пострадали Днепровская, Черниговская, Запорожская, Одесская, Львовская, Волынская, Николаевская области. Были также удары по предприятиям и жилым домам Киевской области.

Главные цели удара РФ по Украине - это снова энергетические объекты. В настоящее время во многих регионах продолжаются восстановительные работы после ночи российских ударов по гражданской инфраструктуре.

"Есть, к сожалению, разрушения. От удара дронами в Фастове сгорело главное здание вокзала. Бессодержательный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать это", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

