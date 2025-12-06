Мужчина провёл краш-тест своему новенькому MacBook M5 Pro, переехав его машиной: жив ли ноутбук

Удивительно, но устройство отделалось парой царапин.

Владелец нового MacBook M5 Pro случайно переехал ноутбук машиной, но устройство отделалось лишь царапинами. Ноутбук выпал с крыши автомобиля и оказался под колёсами, но после инцидента полностью сохранил работоспособность.

История появилась на Reddit у автора под ником Solid-Associate6144. Он рассказал, что всегда считал MacBook хрупкими, но мнение изменилось, когда забыл недавно купленный M5 MacBook Pro на крыше автомобиля.

Ноутбук был в недорогом чехле и упал во время движения, а спустя полчаса его нашли целым и рабочим с минимальными повреждениями. Только на чехле остались следы протектора колеса.

Видео дня

Пользователь отметил, что ожидал увидеть устройство в миллионе кусочков, однако алюминиевый корпус и жёсткая конструкция выдержали удар. В обсуждении некоторые комментаторы уточнили, что помогла и физика: когда вес машины распределяется на большую площадь, давление на конкретную точку ниже. Тем не менее, большинство сошлось на том, что любой другой ноутбук в такой ситуации был бы раздавлен без шансов на восстановление.

Ранее мы рассказывали, что аналитики раскрыли, когда Apple выпустит бюджетную модель MacBook. По данным GF Securities, выход устройства запланирован на начало 2026 года.

