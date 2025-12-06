Президент отметил, что россияне опустились уже на сколько низко, что атакуют ракетами мирные города в День святого Николая.

Главные цели ночного комбинированного удара РФ по Украине - это снова энергетические объекты.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский. "Цель россиян - сделать больно миллионам украинцев, и упали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая", - прокомментировал глава государства.

Он отметил, что именно поэтому нужно дополнительное давление на РФ. "Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни", - сказал президент.

Кроме того, он детализировал, что в настоящее время во многих регионах продолжаются восстановительные работы после ночи российских ударов по гражданской инфраструктуре.

"Есть, к сожалению, разрушения. От удара дронами в Фастове сгорело главное здание вокзала. Бессодержательный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать это", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что были также удары по предприятиям и жилым домам Киевской области. Пострадали Днепровская, Черниговская, Запорожская, Одесская, Львовская, Волынская, Николаевская области.

"Более 650 дронов и 51 ракета, в том числе аэробаллистические и баллистические. Есть раненые в регионах. Всем помогают", - подытожил он.

Ночной удар РФ по Украине

В ночь на 6 декабря россияне нанесли массированный удар по Украине с применением дронов и ракет. Под удар попали энергетические объекты в 8 областях Украины. А также узловая железнодорожная станция в Фастове.

По данным Воздушных сил, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей, зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БПЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

