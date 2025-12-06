Перед этим глава государства проведет разговор с украинской делегацией, которая сейчас находится в США.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, планирует посетить Лондон. Об этом он заявил в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, сообщает "РБК-Украина".

"В Лондон поеду, наверное. Я думаю, что, скорее всего, встреча может быть в понедельник", - заявил он.

По словам Зеленского, перед этим он планирует разговор с украинской делегацией по мирному плану, которая сейчас находится в Соединенных Штатах.

"Я еще жду, когда поговорю с Соединенными Штатами, с нашей командой, которая там, в Соединенных Штатах. И если все активно, будем в Лондоне", - отметил он.

Глава государства добавил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложит ему о переговорах с американцами по телефону.

Мирные переговоры в США - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным агентства Reuters, переговоры между США и Украиной достигли прогресса и будут продолжаться. В частности спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел плодотворные встречи с Умеровым в Майами в течение последних двух дней.

В частности, отмечается в совместном заявлении Госдепартамента США и украинского переговорщика, что на встрече в пятницу Умеров отметил, что приоритетом Украины является достижение соглашения, которое защищает ее независимость и суверенитет, гарантирует безопасность украинцев и обеспечивает стабильную основу для процветающего демократического будущего.

Кроме того, участники обсудили результаты встречи Виткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве на этой неделе, а также шаги, которые помогли бы закончить войну.

