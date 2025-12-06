Музыкант ответил на несколько вопросов, которые прояснили его позицию.

Известный украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который подал заявление в суд о расторжении брака с исполнительницей Еленой Тополей, откровенно признался, что считает изменой.

В эфире "Радіо Люкс" музыкант ответил на несколько вопросов, которые прояснили его позицию по этой теме.

В частности, Тополя заявил, что лично для него флирт является изменой: "Зависит от того, как к нему относиться. Скорее - да (это измена - УНИАН). Для меня".

Что касается поцелуев, то, как отметил музыкант, это даже "немного больше чем флирт", так что, их он тоже воспринимает как измену.

Кроме того, артист признался, что "частично" ревнивый и что бывает вспыльчивым.

Тарас и Елена Тополи разводятся - что сообщалось ранее

Напомним, ранее УНИАН писал, что 1 декабря Тарас и Елена Тополи объявили о разводе после 12 лет брака.

Реагируя на всевоможные слухи после этого заявления, Тарас Тополя отметил, что "давно привык к публичности", и пожелал Елене успехов в творчестве.

Блогер-сплетник Богдан Беспалов назвал вероятной причиной их развода - систематические измены и злоутопребление алкоголем:

