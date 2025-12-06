Также, после ухода Кавилла, Фрейя Аллан теперь следит за соответствие сериала книгам.

Исполнительница роли Цири Фрейя Аллан призналась, что подумывала уйти из "Ведьмака" после Генри Кавилла. Актриса рассказала, что третий сезон дался ей тяжело.

Как Аллан рассказала в интервью NME, уход Кавилла стал ударом по всей команде, и ей было сложно представить продолжение истории без актёра, которого она воспринимала как приёмного отца для своей героини.

Аллан добавила, что даже во время работы над четвёртым сезоном всё ещё мысленно связывала образ Геральта с Кавиллом, даже глядя на Лиама Хемсворта.

После его ухода она взяла на себя роль человека, следящего за соответствием сериала книгам. Аллан отметила, что Кавилл всегда требовал сохранять важные реплики и элементы оригинала, и она решила продолжить эту линию.

Поэтому актрису удивила критика некоторых сцен в новом сезоне, по её словам, они полностью повторяли первоисточник. Она даже думала анонимно спорить с фанатами на Reddit, но отказалась от этой идеи.

Актриса призналась, что четвёртый сезон оказался выматывающим, но результатом она осталась довольна. Сезон вышел 30 октября и был полностью разгромлен критиками.

Ранее мы рассказывали, что в 4 сезоне "Ведьмака" умерли персонажи, которые выжили в книгах. Шоураннер Лорен Хиссрич уверяет, что все смерти персонажей не случайны.

