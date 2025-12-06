Данные опроса этого года свидетельствуют о рекордном уровне поддержки Украины.

Более 60% американцев поддерживают поставки американского оружия для Украины в ее борьбе против РФ и хотят, чтобы наша страна выиграла войну против государства-агрессора. Об этом говорится в результатах опроса, который провел Фонд Рональда Рейгана, передает ntv.

Отмечается, что данные этого года свидетельствуют о рекордном уровне поддержки Украины, а именно 64%, рост поддержки НАТО - 68%, а также широкое межпартийное согласие относительно того, что США должны оставаться сильнейшей военной силой в мире - 64%.

В то же время экс-посол США в Украине (2006-2009) Уильям Тейлор заявил, что несмотря на то, что президент Дональд Трамп до сих пор не принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет "Томагавк", Минобороны США было полностью готово воплотить эту идею на практике. Об этом он сказал во время сессии EEF Talk, цитирует NV.

"И я скажу вам, что Пентагон, наше Министерство обороны, было готово к решению президента отправить ракеты Tomahawk в Украину. Они были готовы. Нет вопроса в ограничении запаса этих ракет", - подчеркнул Тейлор.

По его словам, президент США так и не решился на этот шаг, однако решение "еще может быть принято".

"Я думаю, что оно было бы важным - пусть и не изменило бы игру, но было бы важным компонентом давления на Путина", - добавил экс-посол США.

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что Австралия может отправить в Украину вертолеты Tiger, ведь армия страны отказывается от этого типа в пользу AH-64E Apache американского производства. По информации СМИ, речь идет о 22 ударных вертолетах Tiger, которые будут сняты с вооружения до 2028 года.

Также сообщалось, что правительство Италии официально утвердило 12-й пакет военной помощи для Украины. Речь идет о безвозмездной "передаче правительственным органам Украины военных средств, материалов и оборудования, указанных в секретном документе, разработанном Генеральным штабом Вооруженных сил" Италии.

По словам журналистов Bloonberg, в новый пакет военной помощи от Италии могут войти боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны SAMP/T.

