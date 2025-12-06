'Вынуждены уступать покупателям': в Украине дешевеют помидоры, и это не предел

Большинство оптовых компаний не исключают дальнейшего снижения цен.

Оптовые цены на тепличные помидоры на текущей неделе снизились до 65-75 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели. И падение цен может продолжаться и в дальнейшем, сообщает EastFruit со ссылкой на информацию от украинских трейдеров

Издание отмечает, что причинами снижения цен производители называют падение спроса на томаты, а также увеличение поставок импортных помидоров на внутренний рынок, качество которых не всегда удовлетворяло покупателей. Отмечается, что падению спроса на помидоры поспособствовал рост цен на них на прошлой неделе.

"На этой неделе значительно увеличились поставки импортных помидоров на украинский рынок, что привело к заметному росту предложения продукции на рынке. Как результат, к концу текущей недели оптовые цены на помидоры снизились", - добавляют аналитики, отмечая, что украинских помидоров на рынке стало меньше, поскольку большинство комбинатов уже завершили сезон реализации продукции.

Видео дня

Аналитики констатируют, что зарубежные импортные томаты сейчас, в среднем на 10% дешевле чем за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день импортные томаты в Украине уже поступают в продажу, в среднем на 10% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом ценопад может и не остановиться, поскольку на складах у трейдеров осталось немало помидоров.

"Большинство представителей оптовых компаний не исключают дальнейшего ценового снижения. По словам трейдеров, при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены и в дальнейшем уступать покупателям, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах", - отмечает издание.

Цены на продукты в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале ноября оптовые цены на помидоры составляли 70-80 грн/кг, что на 13% дешевле чем неделей ранее.

Эксперт Тарас Баштанник считает, что такие овощи, как картофель, морковь, свекла, лук и капуста, цены на которые сейчас сравнительно невысокие, не будут дорожать по крайней мере до конца года из-за того, что производителям не хватает площадей для их хранения.

Вас также могут заинтересовать новости: