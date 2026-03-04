Bukovel получил титул лучшего всесезонного курорта Украины

Bukovel получил престижную награду от Ukrainian Business Award, получив титул "Лучший всесезонный курорт Украины". Эта победа стала важным признанием многолетней работы команды курорта и подтвердила лидерские позиции Bukovel в сфере туризма и гостеприимства.

Bukovel – это крупнейший всесезонный курорт Восточной Европы, который уже более двух десятилетий формирует новые стандарты отдыха в Украинских Карпатах. Сегодня это не только горнолыжная инфраструктура мирового уровня, но и современное туристическое пространство с развитой сетью отелей, ресторанов, SPA-комплексов, семейных локаций и активностей для гостей любого возраста.

Курорт постоянно инвестирует в развитие сервиса, безопасности и инноваций: современные подъемники, профессионально подготовленные трассы, системы искусственного оснежения, цифровые сервисы для гостей – все это создает комфортный и предсказуемый опыт отдыха. Отдельное внимание Bukovel уделяет семейному туризму и предлагает образовательные, спортивные и развлекательные программы для детей и взрослых.

Важной частью философии курорта является устойчивое развитие. Bukovel активно внедряет экологические практики, программы сортировки отходов, энергоэффективные решения, безбарьерную инфраструктуру и поддерживает местные общины. Курорт системно работает над тем, чтобы туризм в Карпатах был не только прибыльным, но и ответственным – с уважением к природе, культуре и людям региона.

"Для нас большая честь, что Bukovel победил как лучший всесезонный курорт Украины. Это признание – результат ежедневной работы большой команды, нашей любви к Карпатам и стремления создать современный, комфортный и ответственный курорт европейского уровня. Спасибо всем, кто присоединяется к этому пути, – впереди еще много развития, изменений и побед", – отмечает Богдан Красавцев, руководитель Офиса устойчивого развития.

За годы своей работы Bukovel стал мощным драйвером экономического развития Карпат, создав тысячи рабочих мест и привлекая к активному отдыху миллионы туристов из Украины и из-за рубежа. Курорт также активно поддерживает социальные инициативы, культурные проекты и благотворительные программы.

Победа в Ukrainian Business Award 2025 подтверждает: Bukovel – это не просто курорт, а национальный бренд, олицетворяющий качество, инновации и веру в потенциал украинского туризма. Команда Bukovel и в дальнейшем будет работать над расширением возможностей курорта, повышением стандартов сервиса и созданием новых впечатлений для гостей.

Сегодня Bukovel – это история об амбициозном видении, системной работе и любви к Карпатам, которая превратила некогда маленькую местность в горном регионе в современный туристический центр и символ туристического развития Украины.

Вся актуальная информация об инициативах по устойчивому развитию Bukovel – по ссылке.