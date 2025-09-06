Впрочем, вопрос о другом военном сотрудничестве должны комментировать дипломаты, отметил представитель разведки.

Китай не оказывает военную поддержку России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE, отвечая на вопрос журналистки о роли КНР в поддержке РФ, в частности после саммита Шанхайской организации сотрудничества.

"Военной поддержки нет. Все остальное - это вопрос сложного дипломатического процесса", - заявил Юсов.

Китай выходит на геополитическую арену

Как сообщал УНИАН, в Китае состоялся военный парад, который по масштабу превзошел все предыдущие. На нем были продемонстрированы различные образцы вооружения. Примечательно, что вместе с Си Цзиньпином на параде показались российский правитель Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказал мнение, что цель четырехдневного визита Путина в Китай заключается в том, чтобы выпросить помощь для продолжения войны против Украины.

Си считает, что Китаю суждено вернуться на свое законное место в центре мира. Он считает, что приближается новый мировой порядок, в котором будет доминировать Китай, и ему способствует готовность администрации Трампа ликвидировать нынешний Pax Americana и беспорядок Запада в отношении Украины.

