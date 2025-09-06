Си Цзиньпин демонстрирует военную мощь и авторитарное влияние, продвигая новый мировой порядок под руководством Китая.

На этой неделе Пекин продемонстрировал военную и дипломатическую мощь, что свидетельствует о лидере с глобальными амбициями. В центре этих событий стоит Си Цзиньпин, который все больше предстает как император нового Китая, пишет редактор международных отношений Sky News Доминик Вагорн.

"Си Цзиньпин предстает как растущий император Китая, стремящийся изменить мир по своему образу", - отмечает автор.

Си считает, что Китаю суждено вернуться на свое законное место в центре мира. Он считает, что приближается новый мировой порядок, в котором будет доминировать Китай, и ему способствует готовность администрации Трампа ликвидировать нынешний Pax Americana и беспорядок Запада в отношении Украины.

Видео дня

Жесткая внутренняя политика

Политика Си внутри страны отмечается жестокими репрессиями:

Синьцзян - квазигеноцидные репрессии;

Тибет - культурный холокост;

Гонконг - подавление прав человека.

"Си безжалостно подавил инакомыслие дома с помощью квазигеноцидных репрессий в Синьцзяне, культурного холокоста в Тибете и жестокого подавления прав человека в Гонконге", - говорится в материале.

Тайвань и внешняя политика

Следующим объектом внимания Пекина является Тайвань, на который претендует Китай в рамках проекта "Единый Китай". Это формирует прямую линию разлома между Китаем и западными демократиями.

Кроме того, Пекин все более открыто поддерживает войну России в Украине, пользуясь бессилием Запада и его неспособностью остановить конфликт.

"Бессилие Запада и его неспособность оказать достаточное давление на Россию для прекращения конфликта позволили ему перерасти в гораздо больший конфликт", - отмечается в тексте.

На этой неделе Пекин собрал "толпу автократов", что укрепляет позиции авторитарных режимов и создает опасный вызов для демократий.

"Диктаторы, радуйтесь. Демократы, будьте осторожны", - предупреждает автор.

Китай в центре внимания - это надо знать

Как сообщал УНИАН, на саммите в китайском Тяньцзине особое внимание привлекла встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые вместе с Си Цзиньпином появились на символическом совместном фото.

Для Москвы важно продемонстрировать, что несмотря на войну в Украине и западные санкции, она остается частью большой азиатской политики. Индия же пытается балансировать между партнерством с Западом и сотрудничеством со странами Азии. Саммит в Тяньцзине показал стремление Китая, России и их партнеров укрепить собственный центр силы.

Вас также могут заинтересовать новости: