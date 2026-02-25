26 февраля киевлян ждет самый холодный день недели

Температура в столице не поднимется выше нуля градусов.

В середине недели, 26 февраля, киевлян ждет самый холодный день из ближайших. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице снизятся до -3°, а днем температура не поднимется выше 0°. Будет пасмурно, но без существенных осадков.

Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и приблизится к норме, 756-758 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +3°.

В Луцке будетоблачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Тернополе 26 февраля ночью -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Ужгороде завтра столбики термометров показали ночью -4°, днем будет +5°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Виннице завтра будет -4°...+2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+2°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -3°...+2°, облачно с прояснениями.

В Одессе 26 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.

В Херсоне в четверг ночью будет -1°, днем +1°, облачно, дождь и мокрый снег.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, облачно, мокрый снег и дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем +2°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +2°, облачно, мокрый снег и дождь.

В Симферополе в четверг будет облачно, -1°...+5°, мокрый снег и дождь.

В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Северодонецке - облачно, температура ночью +1°, днем +1°, мокрый снег.

Вас также могут заинтересовать новости: