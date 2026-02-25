Удар 'Фламинго' по производству 'Искадеров': Зеленский раскрыл детали атаки

Количество успешных попаданий на территории России увеличится в зависимости от наращивания производства ракет "Фламинго", отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые детали успешного запуска ракет "Фламинго" по предприятию военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в Удмуртии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

Зеленский подтвердил, что Украина осуществила точные атаки ракетами "Фламинго" на расстояние 1400 км вглубь территории России.

"Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии", - подчеркнул он.

По словам президента, российские захватчики "охотятся" за производством "Фламинго" в Украине.

"Как я говорил, нам пришлось долго ждать реновации линии производства из-за соответствующих российских атак", - сообщил украинский лидер.

При этом, отметил он, украинские производители, компания Fire Point, будут наращивать количество производства ракет "Фламинго":

"Это зависит от денег и от некоторых компонентов. В зависимости от количества у нас будет больше удачных ударов".

Он решил не сообщать, какое количество ракет "Фламинго" было выпущено по заводу в российской Удмуртии.

"Я хочу только сказать: были сбития российской ПВО, были несбития и были четкие попадания, но самое главное, что все ракеты, которые вышли, долетели до объекта. И я считаю, что это самый главный успех. То есть мы говорим о высоком качестве, хорошей операции и меткости. Благодарен за это", - подчеркнул Зеленский.

Удар по Воткинскому заводу

Как сообщал УНИАН, в результате попадания украинской ракеты "Фламинго" был выведен из строя один из ключевых цехов Воткинского завода в Удмуртии, где производят баллистические ракеты "Искандер", "Орешник" и другие.

