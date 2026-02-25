Части домов в Киеве грозит коммунальная катастрофа: кто в зоне риска

После суровой зимы трубы весной могут "лопаться".

Рекордная минусовая погода этой зимой и периодические отключения отопления угрожают прорывами системам водоотведения. "Лопнуть" могут трубы внутридомовых сетей - например, в подвале дома - тогда как внешняя канализация пролегает глубоко и замерзнуть не может.

Как определить, чье жилье может оказаться "под ударом", в комментарии "Телеграфу" рассказала эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Кристина Ненно.

По ее словам, когда трубы замерзают, в них образуются микротрещины. Во время оттепели трещины могут увеличиться и вызвать аварию. Проблема в том, что микротрещины не видны без демонтажа, и никаких их признаков не наблюдается до начала оттепели.

Видео дня

Поэтому эксперт выделяет жилые дома, которым больше всего грозит прорыв сточных труб:

старый жилой фонд – системы водоотведения здесь уже отработали свое и наиболее уязвимы;

дома с длительными отключениями отопления – здесь трубы могли успеть промерзнуть;

дома с повреждением внутренних сетей водоотведения и водоснабжения.

Зона особого риска – подвальные помещения, где системы изгибаются под углом и отсутствует обогрев. А также трубы без утепления, идущие по внешним стенам или в местах общего пользования.

Отопление в Киеве – главные новости

В начале февраля из-за атак российских оккупантов по энергетической инфраструктуре, 1170 многоквартирных домов в столице остались без отопления. Теплоснабжение им в этом отопительном сезоне восстановить не смогут, прогнозируют эксперты.

В то же время с наступлением весны в домах киевлян должно появиться больше тепла и света – и не только природного, но и сгенерированного, в частности, с помощью солнечных панелей, обещает нардеп Нагорняк.

