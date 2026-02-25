НБУ установил официальный курс валют на четверг: сколько будет стоить доллар

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,96 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 26 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,24 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,96 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 43,26/43,29 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,98/50,99 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 25 февраля не изменился и составил 43,45 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составил 51,40 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 5 копеек и составил 43,50 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 13 копеек и составлял 51,37 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,75 гривни за евро.

