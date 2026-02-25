200 единиц в месяц: во Франции похвастались 'рекордным' производством учебных дронов

Во Франции отчитываются об успехе, но масштабы производства остаются скромными.

Франция отчиталась о промежуточных результатах масштабной программы Drone Pact ("Пакт о беспилотниках"), начатой летом 2024 года для наращивания производства БПЛА для вооруженных сил и развития национальной и европейской индустрии дронов. На данный момент к инициативе присоединились более 170 участников.

Как сообщает профильное издание Forces Operations Blog, в рамках программы провели первый крупный эксперимент – быструю разработку и серийный выпуск недорогих учебных беспилотников для подготовки к маневрам ORION 2026.

Контракт для стартапа и условия локализации

Из 30 первоначальных участников до финальной оценки дошли лишь несколько компаний. Победителем стал 14-месячный стартап Harmattan AI, который в июле 2025 года получил контракт на поставку 1000 дронов до конца года. Стоимость каждого аппарата должна была составлять менее 1000 евро.

Среди ключевых требований – производство плат управления в Европе и обязательное тестирование прототипов.

Менее 200 дронов в месяц

Первые серийные поставки начались в конце октября 2025 года, а 24 декабря было завершено производство всей партии в 1000 единиц. После проверки качества в январе 2026 года дроны начали передавать военным.

Координатор программы Арно Мори заявил, что во Франции "никогда раньше не производили столько дронов за такой короткий срок". В то же время фактические темпы – менее 200 единиц в месяц – касаются именно недорогого учебного БПЛА.

Осторожный подход к масштабированию

Несмотря на относительно скромные объемы, эксперты отмечают, что для экспериментальной программы это ожидаемый результат. В случае успешной эксплуатации и доработки аппарата темпы могут вырасти.

В то же время французский подход объясняют быстрыми изменениями в сфере беспилотников: массовое производство большого количества дронов, которые могут морально устареть за несколько месяцев, считается рискованным.

Подобную осторожность демонстрирует и программа производства дронов-камикадзе семейства Mataris, которых планируют изготовить только 1800 единиц с поставкой до 2030 года.

Запад готовится к войне дронов

Как пишет FT, Западу нужно учиться войне дронов на опыте, приобретенном на фронте в Украине, ускорять инновации и создавать промышленную базу, необходимую для производства в объемах и со скоростью, которые потребует следующий конфликт.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что благодаря запуску совместного производства дронов для Украины в Германии, до конца года украинские защитники должны получить 10 тысяч беспилотников.

