Козловский признался, общается ли он с Кондратюком после выплаты долга

Между мужчинами много лет был конфликт.

Популярный украинский певец Виталий Козловский признался, общается ли он с Игорем Кондратюком.

Не секрет, что более 10 лет артист судился со своим бывшим продюсером. Чтобы отдать долг за нарушение авторских прав, ему пришлось продать квартиру отца. Сейчас экс-подопечный Кондратюка рассказал, поддерживают ли они связь сейчас.

"Скажу так: я не против пообщаться. Действительно. Но он не идет на контакт. Хотел бы я, чтобы было иначе? Я не то, чтобы настаиваю или имею какую-то внутреннюю потребность что-то доказывать. Просто открыт к нормальному человеческому диалогу. По своей натуре я человек не злопамятный. Не держу обид, не ношу в себе зла. У меня нет к нему ни негатива, ни агрессии. Я это все давно для себя проработал и отпустил. Но понимал одну важную вещь: чтобы по-настоящему поставить точку, нужно закрыть все финансовые вопросы", - рассказал Виталий в интервью для OBOZ.UA.

Исполнитель хита "Пинаколада" добавил, что благодарен Игорю за опыт и совместную работу, которая длилась много лет.

"Я могу только благодарить Игоря за все – за тот опыт, за все уроки, которые получил в процессе, за те испытания, через которые мне пришлось пройти. Честно говоря, я мог сбиться с пути много раз. Надо было выдержать эти 13 лет, но я точно знаю: все это время я шел за зовом сердца. За музыкой. Я не изменял себе – и это для меня самое важное", – подчеркнул Козловский.

