Покупка пылесоса у этих производителей может не оправдать ваших ожиданий.

Выбирая ручной или робот-пылесос, важно знать не только лучшие модели, но и те, которых стоит избегать. Американская организация "Consumer Reports" составила рейтинг производителей пылесосов, продукцию которых нежелательно покупать и объяснила их недостатки на конкретных моделях.

Рассмотрим, в чём чаще всего заключается проблема с пылесосом, и как не ошибиться при выборе техники.

На что нужно обращать внимание при покупке пылесоса

В данном случае под критическим взглядом тестировщиков оказались два вертикальных пылесоса и один обычный.

Видео дня

Худший вертикальный пылесос без мешка: Amazon Basics

Несмотря на низкую цену (около 2500 грн), не стоит ориентироваться только на нее. Этот пылесос показывает базовый уровень работы, и среди его основных достоинств можно выделить разве что вес и неплохую эффективность при сборе шерсти животных.

Но в других аспектах он уступает: плохо чистит ковры и средне справляется с мусором на полу. У него слабая тяга шланга, и он может выбрасывать мелкие частицы в воздух, что особенно плохо для аллергиков.

Альтернатива: Shark Navigator

Если вам нужен хороший вертикальный пылесос без мешка по доступной цене, выбор стоит остановить на одной из моделей от Shark Navigator. Их вертикальные пылесосы весят около 6 кг, хорошо собирают шерсть и чистят пол, хотя с коврами могут возникать проблемы.

Пылесос от этой компании прошел тесты на чистоту воздуха, поэтому пыли при уборке должно быть меньше. У него есть ручная регулировка мощности и шланг длиной 3,3 м для труднодоступных мест.

Худший вертикальный пылесос с мешком: Oreck

Этот пылесос показывает неоднозначные результаты. Он отлично справляется с шерстью и мусором на полу, легкий (около 4,5 кг) и удобный в использовании.

Но если у вас есть ковры, он вам не подойдет. В тестах по чистке ковров он получил один из самых низких баллов среди пылесосов с мешком. К тому же он шумный и стоит около 13 000 гривень, что слишком дорого для такого качества.

Альтернатива: Kenmore

Пылесосы серии Kenmore Intuition стоят менее 9 000 гривень и отлично чистят ковры, пол и собирают шерсть. К тому же они не очень шумные.

Более того, у этих пылесосов есть функция Lift-Away, позволяющая использовать корпус отдельно для уборки лестниц и труднодоступных зон, и система защиты от наматывания волос на щетку.

Худший ручной пылесос: Atrix International

Пылесос из серии Vortex от компании Atrix International сильно уступает другим сразу по ряду характеристик. Он плохо чистит ковры, а шерсть застревает в щетке. И несмотря на заявленный HEPA-фильтр, пыль может выходить наружу и рассеиваться в воздухе.

Более того, шланг у этой модели переходит в складную металлическую трубку – уже в начале использования пазы в ней могут клинить, от чего ломается пылесос довольно быстро.

Альтернатива: Kenmore

Пылесосы этой компании хорошо чистят ковры, отлично справляются с шерстью и мусором на полу, а также безупречно удерживают пыль. К тому же у них зачастую есть удобная ручка и насадка для удаления волос.

Вас также могут заинтересовать новости: