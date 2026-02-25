В Великобритании заработает первый украинский завод по производству дронов

Беспилотники компании Ukrspecsystems давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.

В Великобритании начинает работу первый украинский оборонный завод – производственная площадка компании Ukrspecsystems. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

"Запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших совместных возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства", – написал он.

Центр инженерной экспертизы остается в Украине, тогда как производство интегрируется в оборонную экосистему Великобритании. Таким образом, речь идет о новом уровне партнерства, при котором союзники не просто поддерживают друг друга, а совместно выстраивают единую промышленную основу безопасности.

Посол считает, что отечественные технологии могут быть востребованы на Западе, ведь украинские инженеры разрабатывают решения, которые формируются непосредственно на основе фронтового опыта. Они совершенствуют системы не после кабинетных исследований, а с учетом результатов их реального боевого применения.

Справка УНИАН. Ukrspecsystems – украинский разработчик и производитель беспилотных авиационных комплексов, систем связи и полезной нагрузки. Компания основана в 2014 году, она специализируется на решениях для аэроразведки и корректировки огня.

Среди разведывательных беспилотников – Shark, многоцелевой комплекс PD-2 с вертикальным взлетом и компактный Mins Shark. Компания также производит гиростабилизированные оптико-электронные системы, трекинговые антенны, катапульты и наземные станции управления. Через подразделение UAS Components поставляет отдельные модули и комплектующие для других разработчиков БПЛА.

В прошлом году стало известно, что в течение шести месяцев Великобритания передала Украине более 85 тысяч военных беспилотников. Сообщалось, что в 2025 году Лондон инвестировал 600 миллионов фунтов стерлингов (около 800 млн долларов) для того, чтобы ускорить поставки дронов для ВСУ.

В целом сегодня Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки дронов для Сил обороны. Осенью Денис Шмыгаль, который на тот момент был министром обороны, сообщил, что в 2026 году Украина сможет произвести до 20 миллионов дронов различных типов. Он подчеркнул, что это "эффективные, быстрые и проверенные в боях решения".

