Именно это оружие способно изменить ситуацию на поле боя в пользу украинских военных.

Для успешного наступления и нейтрализации российских захватчиков в бункерах Силам обороны Украины необходимо больше тяжелого вооружения именно на передовой.

Об этом заявил командир 225 отдельного штурмового полка (ОШП) Олег Ширяев в комментарии британскому изданию The Telegraph. По его словам, чтобы иметь лучшие шансы, Киеву нужно больше тяжелого вооружения.

Он подчеркнул, что наступающие российские военные прячутся в многоэтажных зданиях, которые украинские беспилотники не могут пробить, поэтому пришло время использовать дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и HIMARS на передовой.

"Если мы используем стратегическую ракету, чтобы уничтожить командира Пятой армии России за 2000 км за линией фронта, это не будет иметь никакого ощутимого значения для меня и моих солдат на фронте. С другой стороны, подрыв пилотов беспилотников в их бункерах может изменить ход войны", - подчеркнул Ширяев.

Как сообщал УНИАН, войска Ширяева действуют как пожарные, бросаясь на помощь, когда российские солдаты находят пробелы в украинской обороне. Они делают все возможное, чтобы стратегия сработала, рассказывал сам командир.

Он отмечал, что Украина располагает большим количеством войск, которые удерживают линию фронта в Донецкой области, что привело к нехватке войск для прикрытия южного фронта.

По его словам, его бригада наращивает возможности использования беспилотников средней дальности для ударов по российским войскам на расстоянии до 24 км от линии фронта, прежде чем те смогут предпринять попытки проникновения. Но необходим дальнейший прогресс.

