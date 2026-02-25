Украинские бойцы отбили важные позиции на Запорожском направлении: детали спецоперации ГУР

Важной составляющей стало перерезание ключевых логистических артерий противника путем установления огневого контроля.

В Запорожской области Силы обороны Украины в рамках спецоперации нанесли значительные потери российским оккупантам и вернули контроль над важными позициями, заявила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Спецподразделение ГУР "Артан" реализует комплексную операцию на том направлении. "В условиях сложной логистики и постоянных попыток противника удержать позиции методом "мясных штурмов" бойцы "Артана" во взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР МО Украины и Сил обороны Украины вернули контроль над важными позициями и значительно улучшили тактическое положение на указанном участке фронта", - говорится в сообщении в их Telegram-канале.

В рамках миссии:

Видео дня

уничтожены передовые штурмовые группы российской армии;

поражены объекты сосредоточения живой силы и техники противника;

ликвидированы десятки оккупантов.

Отмечается, что важной составляющей спецоперации стало перерезание ключевых логистических артерий противника путем установления огневого контроля над ними. Удары по логистике и узлам связи российских оккупантов в настоящее время делают невозможными их штурмы в указанном направлении.

"Эти активные действия позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага", ― рассказал командир "Артана" Виктор Торкотюк с позывным "Титан". Он добавил, что целью украинских защитников остается устранение угрозы прорыва противника к окраинам Запорожья.

Сейчас операция продолжается. По словам "Титана", эффективность наступательных действий под Степногорском обусловлена высоким уровнем слаженности задействованных в миссии компонентов: штурмовые группы работают при поддержке расчетов тяжелых ударных БПЛА, артиллерии и других средств огневого воздействия.

Ситуация на Запорожском направлении - что известно

Напомним, россияне пытаются прорваться по Запорожскому направлению, чтобы приблизиться к городу Запорожье. Последнее главное препятствие на этом пути - село Степногирск, которое защищают ВСУ. По данным СМИ, около 20 тыс. российских военнослужащих прибыли в Степногорск, намереваясь проложить путь на север к Запорожью, расположенному в 22 километрах.

Это село – последний украинский оплот перед рекой Кинской. Если врагу удастся пересечь этот барьер, он сможет обстреливать областной центр из артиллерии.

Кроме того, Тимочко объяснил, что на самом деле происходит в Запорожье. "Это именно удары по российским передовым подразделениям, по срезанию тех, кто сумел, скажем, где-то проникнуть, не смог закрепиться", - подчеркнул эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: