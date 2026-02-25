'Большая Мейми': что случилось с кораблем, который сделал последний выстрел Второй мировой

Линкор USS Massachusetts произвел последние выстрелы Второй мировой войны, а теперь является музеем в Массачусетсе.

USS Massachusetts (BB-59) – один из самых известных американских линкоров Второй мировой войны – вошел в историю как корабль, совершивший один из последних артиллерийских залпов глобального конфликта. Сегодня он пришвартован в штате Массачусетс и работает как музей, пишет Slash Gear.

Боевой путь "Большой Мейми"

Линкор класса South Dakota, известный под прозвищем "Большая Мейми", был введен в эксплуатацию в мае 1942 года. Его основной задачей стало сопровождение авианосцев, которые после атаки на Перл-Харбор и битвы за Мидвей стали ключевой ударной силой США на Тихом океане.

Корабль участвовал в операциях на Филиппинах, в районе островов Гилберта и Маршалла, а в 1945 году поддерживал американские силы во время битвы за Окинаву. В дальнейшем он действовал вблизи японского острова Хонсю в рамках кампании адмирала Chester W. Nimitz.

Видео дня

Последние выстрелы войны

9 августа 1945 года, в день, когда США сбросили атомную бомбу "Толстяк" на Нагасаки, USS Massachusetts обстрелял промышленный комплекс в городе Хамамацу из 16-дюймовых пушек. Именно эти снаряды считают одними из последних боевых выстрелов Второй мировой войны.

Через несколько дней Япония объявила о капитуляции, и 15 августа война официально завершилась.

После войны

В марте 1947 года корабль вывели из эксплуатации, а в 1962-м исключили из реестра ВМС США. Через три года линкор получил новую жизнь как музей.

Сегодня USS Massachusetts постоянно пришвартован в Фолл-Ривере (штат Массачусетс) в бухте Battleship Cove, где расположен музей флота. Посетители могут подняться на палубу исторического корабля и увидеть один из символов морской мощи США времен Второй мировой войны.

Вас также могут заинтересовать новости: