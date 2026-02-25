День украинской женщины пока не является официальным, но уже полюбился украинцам.

Украинцы празднуют 25 февраля День украинской женщины - молодой праздник, который предложили отмечать в Верховной Раде в 2023 году. Законопроект пока не принят, поэтому согласно законодательству такого события еще не существует. Но идея его отмечать очень понравилась обществу, поэтому празднование проводится неофициально.

Датой праздника выбран день рождения Леси Украинки. Эта поэтесса олицетворяет черты, которыми славятся украинские женщины: образованность, честь, любовь к родной земле и несокрушимую силу духа. 25 февраля у каждого есть возможность отправить поздравления с Днем украинской женщины мамам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам.

Поздравления с Днем украинской женщины - картинки и пожелания

Поздравляю тебя сегодня, дорогая, и желаю жизненной мудрости, исполнения мечтаний, успеха в каждом деле и, конечно, мирного неба. Украинские женщины лучшие в мире и заслуживают счастья!

В День украинской женщины желаю, чтобы твоя мудрость помогала выбирать лучшие жизненные пути, сила духа придавала решимости, а любовь к жизни наполняла сердце радостью. Живи счастливо и благородно, верь в свои силы и достигай всего, чего пожелаешь. Нет такой вершины, которую не может покорить женщина!

Поздравляю тебя с Днем украинской женщины и желаю счастливых и мирных дней, семейного благополучия, крепкого здоровья и несокрушимой силы духа. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен радостными моментами в окружении надежных людей. А каждое известие будет счастливым!

Украинские женщины просто невероятные - сильные духом, мудрые, свободолюбивые и очень красивые. И все это - именно о тебе. Желаю тебе быть счастливой, успешной, любимой и здоровой. Пусть тебя окружают преданные друзья и надежные родные, а судьба дарит безоблачное, мирное будущее.

Посылаю на День украинской женщины поздравление - пусть оно наполняет сердце спокойствием, отгоняет тревоги, наполняет уверенностью в собственных силах. Желаю жизненной мудрости, вдохновения, много поводов для улыбки и семейного уюта. И пусть любой труд приносит большие плоды!

В День украинской женщины желаю наслаждаться каждым прожитым мгновением и вдохновлять других, видеть свет даже в самые тяжелые времена, больше мечтать и достигать своих мечтаний. Мирного неба, достатка и ежедневных побед!

