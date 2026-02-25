Витвицкая показала новые фото с женихом-военным и поздравила его с праздником

Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая поделилась новыми кадрами с женихом-военным Алексеем Ситайло.

Телеведущая публично обратилась к избраннику в своем Instagram по случаю его дня рождения. Она также упомянула о трудностях их отношений во время войны.

"Многая лета, любимый! Мы знаем, что такое расстояние. Знаем, как это считать дни до встречи. Те времена научили нас главному, если сердце рядом, километры бессильны", - написала Соломия.

Ведущая добавила, что очень гордится своим возлюбленным, его мужеством и силой.

"Я горжусь тобой. Твоим мужеством. Твоей внутренней силой. И в то же время твоей нежностью, которую ты позволяешь видеть мне. Ты умеешь быть сильным для мира и теплым для своих. Будь счастлив. А я рядом", - подчеркнула Витвицкая.

К слову, ведущая впервые сообщила о романе с Ситайло в феврале 2024 года. Она отмечала, что их объединило волонтерство.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая поехала к любимому на фронт и показала трогательное видео.

