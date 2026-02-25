Метинвест за время большой войны направил 10,1 млрд грн на поддержку ВСУ и украинцев

За четыре года полномасштабной войны группа "Метинвест" направила на поддержку государства и граждан 10,1 млрд грн, из которых 7,3 млрд грн – на нужды Сил обороны в рамках военной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Как сообщили в компании, помощь охватила более 1,1 млн украинцев. Для армии налажено системное производство и поставка инженерных и защитных конструкций. В частности, военным передано 900 подземных укрытий "крыйвка", на их базе созданы командные пункты и построены два подземных госпиталя вблизи линии фронта. Первый из них уже спас около 4 тыс. раненых.

Компания также производит защитные экраны для бронетехники (передано 309 единиц), противоминные тралы (31 ед.), участвует в строительстве фортификаций - на Донецком и Запорожском направлениях обустроено более 200 км оборонительных линий.

Среди переданной техники и оборудования - более 8,3 тыс. разведывательных дронов, 2 088 тепловизоров и оптических приборов, 875 единиц коммуникационного оборудования, 765 систем резервного питания, 795 автомобилей, а также 1,55 млн литров топлива. Кроме того, армии передано 31 655 аптечек и турникетов, а на развитие тактической медицины направлено почти 26 млн грн.

Для гражданского населения совместно с Фондом Рината Ахметова реализуется гуманитарный проект "Спасаем жизни", в рамках которого помощь получили около 516 тыс. мирных жителей. В Украину доставлено около 4,2 тыс. тонн продуктов и товаров первой необходимости, больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн.

Отдельно компания поддерживает мобилизованных работников и ветеранов, обеспечивая программы реабилитации и адаптации, а также инвестирует в укрытия и безопасность на предприятиях.

Несмотря на потерю активов в Мариуполе и Авдеевке, "Метинвест" продолжает работу на других производственных площадках и остается одним из крупнейших налогоплательщиков: с 2022 года компания направила в бюджеты всех уровней около 74 млрд грн.

