После удара ВСУ: российский разведчик 'Иван Хурс' засветился в Севастополе (фото)

Очевидцы сфотографировали российский разведывательный корабль с разрушенной рубкой и поврежденной мачтой.

В Севастополе заметили российский корабль-разведчик "Иван Хурс" со значительными повреждениями, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

Вооруженные силы Украины Вооруженные силы Украины поразили судно еще весной 2024 года. На новых фотографиях видно, что кораблю снесло часть капитанской рубки и мачту с антеннами, которые обернули строительными лесами. Боковая палуба закрыта маскировочной сеткой, а на корме отсутствует оборудование.

Корабль на днях заметили у причала в бухте Голландия, что подтверждает его поврежденное состояние и ограниченную боеспособность.

Поражение "Ивана Хурса"

Удар по "Ивану Хурсу" был нанесен 24 марта 2024 года. Спутниковые снимки показывали повреждения на корме. Россияне отрицали, что корабль поврежден, но после этого инцидента СРК в море уже не выходил, ЧФ России старательно прятал его в бухтах. Сейчас корабль полностью небоеспособен.

Это был самый новый корабль флота России, введенный в эксплуатацию в 2018 году.

