На курорте в Малайзии для туристов готовили 'экзотические' блюда из краснокнижных животных

Во время обыска правоохранители обнаружили кастрюли с мясом редкого млекопитающего, сваренным в травяном супе.

Туристический курорт в Малайзии может столкнуться с серьезными санкциями после того, как правоохранители обнаружили в меню мясо панголина - вида, который находится под полной охраной. Как пишет The Independent, блюдо рекламировали гостям как "экзотический" кулинарный опыт.

Что обнаружили во время рейда

Отмечается, что рейд состоялся в рамках масштабной операции "Ops Khazanah" - кампании по противодействию преступлениям против дикой природы в штате Сабах. Правоохранители получили информацию, что для туристов готовят мясо редких животных, после чего провели проверку на территории курорта.

Во время обыска обнаружили живого яванского панголина (Manis javanica), а также кастрюли с мясом этого животного, сваренным в травяном супе, и другие блюда, которые, по предварительным данным, также содержали мясо охраняемых видов.

Видео дня

Трое человек были задержаны для помощи в следствии в соответствии с законом штата об охране дикой природы 1997 года, сообщил директор департамента дикой природы Сабаха Мохд Соффиан Абу Бакр.

Защита панголинов

Яванский панголин внесен в список видов, подлежащих полной охране. Это означает, что никакие лицензии или разрешения на его владение, хранение, продажу или использование в пищу – в том числе туристическими операторами – не выдаются.

В 2018 году власти штата полностью запретили охоту на этот вид, ликвидировав предыдущую правовую лазейку, которая позволяла отстрел при наличии специального разрешения.

Яванские панголины считаются самыми контрабандными млекопитающими в мире и классифицируются как вид, находящийся под критической угрозой исчезновения. По данным природоохранной организации Global Conservation, с 2000 года в дикой природе было незаконно выловлено более миллиона панголинов. Если не усилить защиту, их численность может сократиться еще на 80% в течение следующих двух десятилетий.

Чешуя панголина используется в традиционной медицине – ей приписывают лечение болезней от акне до онкологии. Мясо же считается деликатесом в некоторых странах Юго-Восточной Азии и Китая, что поддерживает прибыльный черный рынок.

Преступникам грозит до пяти лет тюремного заключения

Согласно законодательству штата Сабах, виновным грозят штрафы от 50 тысяч до 250 тысяч ринггитов (примерно от 12,8 до 64,2 тысячи долларов США), а также лишение свободы на срок от одного до пяти лет.

Власти подчеркивают, что закон применяется жестко к любым лицам или компаниям, причастным к обороту охраняемых видов. Чиновники подчеркнули: подобные действия не только нарушают природоохранное законодательство, но и наносят ущерб репутации Сабаха как направления устойчивого экотуризма.

"Мы очень серьезно относимся к этому случаю и к любым инцидентам с приготовлением блюд из охраняемых видов для туристов и будем принимать строгие меры против нарушителей", - заявил Соффиан.

В департаменте также пообещали усилить патрулирование и контроль за туристическими операторами, которые могут быть причастны к преступлениям против дикой природы.

Что известно об уникальных млекопитающих

Панголин (Manis) - род млекопитающих, единственный современный представитель семейства панголиновых и ряда панголинообразных. Тропические леса Китая и Индии заселяют также древесные виды: Manis crassicaudata и Manis pentadactyla, в Малайзии распространен Manis javanica, а на Филиппинах – Manis culionensis.

Названия Manidae и Manis происходят от лат. manes – "дух" или "призрак" и указывают на скрытный, ночной образ жизни. Длина головы и тела животного: 300–880 мм, длина хвоста: 280–880 мм, вес: 2,5–33 кг.

У панголинов обычно рождается один крупный детёныш. Причём наблюдается весьма интересная тенденция: у африканских видов приплод составляет одного малыша, а у азиатских – от одного до трёх. Маленькие ящерицы рождаются полностью сформированными, с чешуйками, зрячими и способными ходить. После рождения детеныш вылезает на хвост матери и, вцепившись за чешуйки, по сути, ездит верхом.

Всемирный день панголина отмечают ежегодно в третью субботу февраля. В этот день неравнодушные люди во всем мире объединяются с целью повысить общественную осведомленность о тяжелом положении, в котором оказались уникальные млекопитающие.

Как редкие розовые фламинго страдают из-за войны

Напомним, что в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские Лиманы", фотоловушки зафиксировали, как удивительные розовые фламинго страдают от войны, которую Россия развязала против Украины.

Из-за "Шахедов" испуганные птицы покидают места гнездования, не могут воспроизводиться. На видео, снятом автоматически фотоловушкой, показано, как пугаются дронов фламинго в нацпарке - сказочно красивые птицы, услышав жужжание БПЛА, кричат и улетают, оставив насиженные места. На земле остаются брошенные яйца и птенцы.

Вас также могут заинтересовать новости: