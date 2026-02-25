Дочь известного комедийного актера умерла в 42 года: названа причина внезапной смерти

Мартин Шорт пока публично не комментировал эту трагедию.

Стало известно о смерти дочери канадского актера Мартина Шорта - Кэтрин.

Как сообщает издание TMZ, женщине было 42 года. Ее нашли без признаков жизни в ее доме в Лос-Анджелесе. На вызов прибыли представители полиции и спасатели. Официальной причиной смерти Кэтрин назвали огнестрельное ранение, которое она нанесла себе сама. Сам актер публично не комментировал эту трагедию.

"С глубоким горем мы подтверждаем смерть Кэтрин Хартли Шорт. Семья Шортов опустошена этой потерей и просит уважения к частной жизни в это сложное время. Ее любили все и будут помнить за свет и радость, которые она приносила в мир", – отмечено в заявлении.

К слову, в последний раз дочь звезды фильмов "Трое амигос", "Отец невесты" и сериала "Убийства в одном здании" видели в 2023 году. Кэтрин была лицензированным клиническим социальным работником и вела непубличный образ жизни.

Кстати, актер усыновил Кэтрин и ее братьев вместе со своей покойной женой Нэнси Долман. Тогда женщина умерла в 2010 году после борьбы с раком яичников, и Мартин сам воспитывал детей.

