Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо снимутся в продолжении культового триллера 90-х

Производство картины стартует в августе текущего года.

Популярный британский актер Кристиан Бэйл подтвердил свое участие в фильме "Схватка 2" (Heat 2) - продолжении культового триллера режиссера Майкла Манна 1995-го года "Схватка". К проекту также присоединился Леонардо ДиКаприо, передает The Independent.

Сообщается, что производство одного из самых ожидаемых фильмов стартует в августе в Чикаго. Съёмки также запланированы в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сингапуре и Парагвае.

Картина основана на романе Майкла Манна "Схватка 2", вышедшем в 2022 году. Книга одновременно служит приквелом и продолжением оригинального криминального триллера.

Подтверждение участия Бэйла в съемках картины последовало после слухов, однако конкретные роли актеров - как его, так и ДиКаприо - пока не раскрываются.

Режиссер Майкл Манн также отметил, что может использовать технологии искусственного интеллекта для "омоложения" персонажей, чтобы показать более молодые версии героев, которых в оригинальном фильме сыграли Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

Кристиан Бэйл - что о нем известно

Кристиан Бэйл (Christian Bale) - британский актер, родился 30 января 1974 года в Уэльсе. Мировую известность получил благодаря роли Брюса Уэйна в трилогии Кристофера Нолана "Тёмный рыцарь". Среди его самых заметных работ - фильмы "Американский психопат", "Боец", "Игра на понижение" и "Ford против Ferrari". За роль в драме "Боец" он получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

Бэйл известен своей предельной самоотдачей и радикальными трансформациями ради ролей: он резко худел и набирал вес, менял внешность и манеру поведения, полностью погружаясь в образ. Его считают одним из самых разноплановых актёров своего поколения, способным одинаково убедительно играть как супергероев, так и сложные драматические и исторические персонажи.

