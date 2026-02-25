Melovin сделал новое заявление о расставании с женихом-военным

Певец заверил, что всегда со своими фанатами говорит "языком правды".

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров), сделал новое заявление о расставании с женихом-военнослужащим Петром.

"Мы не вместе, и это точка, поставленная без лишних эффектов - четко и честно", - написал он в своем Instagram.

Он заверил, что всегда со своими фанатами говорит "языком правды":

"Не скрываю ни света, ни тьмы - проживаю все открыто, как есть".

По словам певца, о его отношениях с Петром фаны узнали первыми, как и о разрыве с ним.

"Петр - человек чести, человек, который спасает жизни. Все, что пытаются на него вылить, не имеет ничего общего с реальностью. Иногда уважение - это самая громкая форма тишины. Наше расставание еще болит".

Он также добавил, что не умеет "жить под давлением".

"Мне как и больно, так и одновременно я благодарен за все, что было настоящим. Мне нужно время, чтобы отпустить боль и сохранить свет".

Напомним, на днях в сети стали распространять информацию, якобы Петр неоднократно изменял Меловину. Комментируя это, певец все отрицал:

"Ох. Что только не придумают, чтобы хайпануть. Петр - отличный парень. Ничего из того, что пытаются на него вылить, не является правдой. Он - человек чести и герой, спасающий жизнь. Это весь мой комментарий".

