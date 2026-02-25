Дроны на оптоволокне изменили ход войны в Украине, - Atlantic Council

Украина и Россия активно используют новые технологии дронов, которые влияют на логистику и боевые потери.

Российская агрессия против Украины продолжается уже пятый год, сопровождаясь непрерывной технологической трансформацией фронта. В этом противостоянии, которое закрепило за собой статус первой в мире "войны беспилотников", новым весомым этапом стало массовое внедрение дронов на оптоволокне, об этом пишет эксперт по безопасности Влад Сутеа в материале для Atlantic Council.

По его словам, логистический путь Сумы - Суджа стал идеальным полигоном для нового российского оружия. Поскольку такие дроны управляются через тончайший кабель, они абсолютно невосприимчивы к системам РЭБ.

"Анализ видеозаписей ударов подтверждает: с августа 2024 по сентябрь 2025 года непропорционально большая доля атак этими дронами пришлась именно на Курский сектор. Результаты были критическими - уровень потерь украинской техники там оказался на 25% выше российских потерь. Кроме грузовиков, целями становились дефицитные танки "Абрамс" и БМП "Брэдли", - говорится в материале.

После событий в Курске тенденция мгновенно распространилась по всей линии фронта. Однако уже к середине 2025 года ситуация перестала быть односторонней.

Эксперт говорит, что благодаря гибкой экосистеме стартапов Украина не только адаптировала технологию, но и начала ее масштабировать. За короткий срок к использованию было одобрено более 80 волоконно-оптических систем украинского производства. Если первые образцы имели ограниченный радиус, то подразделение "Птицы Мадяра" уже использует дроны, способные достигать расстояния около 40 километров.

Быстрое распространение технологии привлекло внимание Альянса. В 2025 году противодействие таким дронам стало главной темой конкурса инноваций НАТО, где победу одержали разработчики из Украины и США.

По данным материала, проблема заключается в том, что универсального "антидота" против дронов, которые невозможно заглушить, не существует. Сейчас арсенал средств защиты включает акустические сенсоры, радарные триггеры и физические барьеры. Наряду с традиционным огнем из ружей все более активно внедряются инновационные системы обнаружения на базе ИИ.

География использования дронов на проводе расширяется впечатляющими темпами. Они уже замечены в арсеналах суданских ополченцев, мексиканских картелей и армии Китая, рассказывает автор.

"Опыт Украины показывает, что военные, которые полагаются исключительно на радиоуправляемые дроны и электронную войну, рискуют понести катастрофические потери в критические моменты. Волоконно-оптические дроны, возможно, не заменят традиционные системы, но они зарекомендовали себя как надежный компонент современного арсенала боевых средств. То, что началось в Курске как эксперимент с, казалось бы, устаревшей технологией, теперь изменило лицо дронной войны", - заключает эксперт.

Развитие систем защиты неба

Ранее УНИАН писал о том, что Россия наращивает производство крылатых ракет, что требует от Украины быстрого поиска новых способов защиты неба. Из-за дефицита и высокой стоимости классических зенитных ракет в мире, Украина делает ставку на разработку дронов-перехватчиков.

Добавим, что Великобритания будет производить перехватчики "Шахедов" для Украины. В планах производить до 2000 единиц в месяц. Эти дроны уже доказали свою эффективность. Они способны работать ночью, в условиях активной работы вражеских средств РЭБ и на низких высотах.

