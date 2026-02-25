26 февраля погода в Украине улучшится

С середины недели, 26 февраля, погода в Украине начнет стабилизироваться. Ночью еще будут небольшие морозы до -4°, а днем в большинстве областей термометры покажут -1°...+3°. Осадки начнут покидать нашу страну, появится солнышко. Только на юго-востоке еще задержатся дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -4°, днем +1°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +3°.
- В Луцке будетоблачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
- В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
- В Тернополе 26 февраля ночью -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров показали ночью -4°, днем будет +5°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
- В Виннице завтра будет -4°...+2°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+2°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно, температура воздуха -3°...+2°, облачно с прояснениями.
- В Одессе 26 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Херсоне в четверг ночью будет -1°, днем +1°, облачно, дождь и мокрый снег.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.
- В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, облачно, мокрый снег и дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем +2°, облачно, мокрый снег и дождь.
- В Симферополе в четверг будет облачно, -1°...+5°, мокрый снег и дождь.
- В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью +1°, днем +1°, мокрый снег.
26 февраля - какой праздник, приметы погоды
26 февраля - день памяти святого Порфирия, епископа Газского. По приметам, если небо в этот день ясное и голубое, то следующие ночи будут морозными.